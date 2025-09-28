(فيديو) إطلاق نار لترهيب متظاهري البصرة.. ومسلحون يلوذون بالفرار بسيارة سوداء

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت محافظة البصرة، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، حادثاً خطيراً بعد أن أقدم مسلحون يستقلون مركبات مدنية على إطلاق نار عشوائي فوق رؤوس متظاهرين من خريجي الهندسة والعلوم أمام شركة نفط البصرة والمركز الثقافي النفطي وسط المدينة.

وأفاد مصدر أمني أن المتظاهرين كانوا ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وتحسين أوضاعهم الوظيفية، قبل أن تمر مركبات يستقلها مسلحون، أحدهم يرتدي زياً مدنياً ونزل من سيارة نوع "تاهو" سوداء، ليبادر مع رفاقه إلى إطلاق النار في الهواء بشكل مفاجئ لتفريق المحتجين.

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن المسلح يُعتقد أنه تابع لحمايات أحد المسؤولين المحليين، وقد استخدم هذه الطريقة لفتح الطريق أمام موكب المسؤول، ما أثار موجة استنكار بين المحتجين الذين واصلوا تظاهراتهم رغم محاولات الترهيب.

وتأتي هذه الأحداث فيما يواصل خريجو الكليات الهندسية والعلمية والنفطية منذ أشهر احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بفرص عمل، وسط تصاعد الانتقادات لاستخدام القوة ضد التظاهرات الشعبية في المحافظة.