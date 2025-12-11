بعد تحسن مدى الرؤية.. فتح مطارات بغداد وكركوك والنجف أمام الحركة الجوية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النقل الاتحادية، اليوم الخميس، عن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، للوكالة الرسمية للأنباء، أنه "تمت إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد وكركوك والنجف الدولية".

صدر ذلك بعد إعلان وزارة النقل، في وقت سابق من يوم الخميس، عن استمرار إغلاق مطارات بغداد والسليمانية والنجف نتيجة اشتداد الضباب وانعدام مدى الرؤية، فيما أوضحت أن "الحركة الجوية في مطار البصرة ما زالت متواصلة".