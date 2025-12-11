أحمد كاني: الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان ستُشكَّل قريباً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أحمد كاني، اليوم الخميس، أن الظروف الحالية في إقليم كوردستان تستدعي أن تكون وزارة الداخلية من حصة الحزب الديمقراطي، معلناً في الوقت نفسه بدء المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال كاني في تصريح لـ كوردستان24، إن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة إقليم كوردستان لن تستغرق وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن الأوضاع الراهنة تجعل تولي الحزب الديمقراطي لحقيبة الداخلية أمراً ضرورياً.

وفيما يتعلق بالحكومة العراقية المقبلة، أوضح كاني أن المفاوضات بدأت بالفعل، مبيناً أن منصب رئيس الجمهورية ما يزال من الاستحقاق الكوردي، إلا أنه لم يُحدد حتى الآن لمن سيؤول.

وشدد كاني على أهمية توحيد الموقف الكوردي في بغداد والعمل المشترك بين الأطراف الكوردية هناك.