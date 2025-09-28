(فيديو)- رئيس الوزراء يمنح أعضاء لجنة إعداد "دليل السلامة" شهادات تقدير

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، في مراسم الإعلان عن الدليل الشامل للسلامة، اليوم الأحد، والذي أعدته وزارة الداخلية.

وضمن مراسم إطلاق "دليل السلامة الشامل"، منح مسرور بارزاني رئيس لجنة إعداد الدليل الشامل وأعضاءه شهادات تقدير والذي عملوا على إعداده لأكثر من 4 سنوات.

أعضاء لجنة إعداد دليل السلامة المكرّمين، هم:

1- الدكتور سامي جلال المستشار القانوني في وزارة الداخلية

2- العميد الحقوقي رمضان مصطفى جلبي

3- العميد الحقوقي تحسين شرو أحمد مدير معهد الدفاع المدني

4- العميد الحقوقي أحمد عارف سليمان

5- المهندس الميكانيكي حسين محمد قادر عضو لجنة إعداد دليل السلامة

6- المهندس المدني قحطان جليل يحيى عضو اللجنة

7- المهندس الميكانيكي أوميد نامق محمود عضو اللجنة

8- المهندس الكهربائي آهو عبد الله حمشين عضو اللجنة

9- الدكتور هيمن ميراني مدير عام ديوان وزارة الداخلية وعضو اللجنة