رئيس حكومة كوردستان: دليل السلامة جزء من خطط الارتقاء بمستوى حياة المواطنين

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، أن "دليل السلامة" يُعدّ جزءاً من الاستراتيجية العامة للحكومة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين بشكل أفضل وأكثر أماناً.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس" "في إطار جهودنا المستمرة لحماية أرواح وممتلكات مواطنينا، أطلقنا دليل السلامة".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا يأتي ضمن الاستراتيجية العامة للحكومة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين وخدمتهم بصورة أفضل وأكثر أمناً.

وبحضور ورعاية رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أطلقت وزارة الداخلية اليوم الأحد، دليل السلامة.

ويتضمن الدليل سبعة أقسام أساسية في مجال السلامة، والتي تشكّل قاعدة لوضع المعايير الخاصة ببناء العمارات والمساكن ومحطات الوقود وجميع المشاريع الكبرى.

ويهدف اعتماد هذا الدليل إلى توفير أرضية صلبة لحماية أرواح وصحة المواطنين والأسر، وضمان بيئة آمنة ومستقرة في مختلف مناطق إقليم كوردستان.