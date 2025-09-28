تحسن في حالة الأكاديمي وصديق الكورد إسماعيل بيشكجي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شهد مهرجان السينما الوثائقية في ديار بكر حادثة مفاجئة بعد أن تعرض المفكر والباحث الاجتماعي التركي إسماعيل بشيكجي، المعروف بدعمه المتواصل للشعب الكوردي، لوعكة صحية مفاجئة أثناء مشاهدته فيلماً وثائقياً عن مسيرته، ليتبين لاحقاً أنه أصيب بجلطة دماغية استدعت نقله على عجل إلى المستشفى.

أثار خبر تدهور وضعه الصحي موجة من القلق والتضامن بين الأوساط الكوردية في الداخل والخارج، فيما أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عبر اتصال مع وقف إسماعيل بشيكجي عن استعداده لتقديم كل أشكال المساعدة والعلاج اللازم. من جانبه، أعرب الوقف عن شكره لبارزاني، مؤكداً أن الكورد يبادلون بشيكجي المحبة والوفاء لما قدمه من تضحيات فكرية في سبيل قضيتهم.

شهادات من المقربين

إبراهيم غوربوز، رئيس وقف إسماعيل بشيكجي، قال: "إسماعيل بشيكجي كرّس حياته من أجل الكورد. حتى في منامه كان يستيقظ فجأة ليكتب أفكاره حول الكوردولوجيا. إنه شخصية مناضلة، وأنا واثق أنه سيتجاوز هذه الأزمة ويعود إلينا قريباً".

أما فاتن قنات، مخرج الفيلم الوثائقي (إسماعيلنا)، فأوضح: "الأستاذ يمثل قيمة كبيرة ليس فقط للكورد بل أيضاً للأتراك أصحاب الضمير. صحيح أنني حزين لمرضه، لكنني سعيد أن الفيلم قدّم له تكريماً في حياته. هذه المشاهد التي عُرضت اليوم ستكون وثائق مهمة للأجيال المقبلة لتدرك حجم مكانته".

رمز للوحدة

رغم مرضه، تحول اسم إسماعيل بشيكجي إلى رمز للوحدة، إذ اجتمعت حوله شخصيات وأحزاب ومنظمات كوردية مختلفة التوجهات، وأجمعت على تقدير دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق الكوردية.

وبحسب الفريق الطبي، فإن حالة بشيكجي الصحية تتجه نحو الاستقرار، لكنه سيبقى تحت المراقبة الطبية الدقيقة في الفترة المقبلة.