رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل رئيس تحالف العزم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 28 أيلول (سبتمبر) 2025، رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن مجمل تطورات ومستجدات الأوضاع في العراق، ومناقشة الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى بحث القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واتفق الجانبان على ضرورة حل المشاكل بين أربيل وبغداد بشكل جذري وبموجب الدستور والاتفاقات الموقعة، واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وسائر المكونات، والعمل على تحسين الواقع الخدمي والمعيشي لعموم المواطنين العراقيين.