نيجيرفان بارزاني يشدد على أهمية توسيع وتعميق ثقافة التعايش المشترك في جميع مناحي الحياة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ‌أربيل (كوردستان24)- استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، ظهر اليوم (الأحد، 28 أيلول 2025)، وفداً مشتركاً لمسؤولي ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزدية والصابئة المندائية التابعة لمجلس وزراء العراق الاتحادي، برئاسة د. رامي جوزيف آغاجان، رئيس الديوان.

وخلال اللقاء، جرت مناقشة أوضاع المكونات الدينية للعراق وإقليم كوردستان، وتم تبادل الآراء بخصوص حضور ومشاركة واشتراك المكونات المسيحية والإيزدية والصابئة المندائيين في المواقع والمؤسسات السياسية والإدارية في العراق وإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على أهمية توسيع وتعميق ثقافة التعايش والقبول المتبادل في جميع، مستويات الحياة، وخاصة في التربية والتعليم. وأعرب الوفد عن شكره وتقديره لدور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وحرصه وعمله من أجل المكونات ومساندته لهم.

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني كامل دعمه لضمان تأمين جميع الحقوق لكل مكونات البلد، كما أكد على أن إقليم كوردستان سيظل دائماً وطن التعايش والقبول المتبادل والتسامح وحامي حقوق الجميع.