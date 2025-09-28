أرسنال ينتزع فوزاً قاتلاً من نيوكاسل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- انتزع أرسنال فوزا مستحقا أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 الأحد ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم وقلّص الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين.

وأهدى المدافع البرازيلي غابريال فريق مدربه ميكل أرتيتا فوزا رابعا، بتسجيله الهدف القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما عادل البديل الإسباني ميكل ميرينو النتيجة (84)، في حين تقدّم أصحاب الأرض عبر الألماني نيك فولتيماده (34).

واستغل أرسنال خسارة ليفربول المتصدر أمام كريستال بالاس 1-2 السبت، ليقلّص الفارق معه إلى نقطتين، متقدما أيضا بفارق نقطة عن بالاس الثالث.

في المقابل، تلقى نيوكاسل خسارته الثانية، وتجمد رصيده عند 6 نقاط فقط، بعدما اكتفى بفوز وحيد مع ثلاثة تعادلات.

وفرض أرسنال سيطرة شبه مطلقة على الشوط الأول، فكان قريبا من افتتاح التسجيل أكثر من مرة، خاصة من تسديدة الدنماركي لياندرو تروسار التي ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى (25).

كما لاحت للضيوف فرصة من إيبيريتشي إيزي غير المراقب، لكن الحارس نيك بوب المتألق تصدى لتسديدته (29)، وواحدة ثانية من بوكايو ساكا أبعدها الحارس الدولي (32).

وبعكس مجريات اللعب، افتتح نيوكاسل التسجيل عبر المهاجم الألماني نيك فولتيماده برأسية إثر متابعته عرضية من الإيطالي ساندرو تونالي (34).

ولم يتغيّر الحال كثيرا في الشوط الثاني، مع ضغط مستمر لأرسنال الذي كان قريبا من التعديل عبر إيزي مجددا، إلا أن تسديدته هذه المرة علت المرمى (55).

بعدها بدقيقتين، ردّ البرازيلي بتصويبة قريبة من القائم الأيمن، لكن الفرصة الأخطر جاءت عبر المدافع الهولندي يوريان تيمبر برأسية تألق بوب في التصدي لها (59).

ودفع الإسباني ميكل أرتيتا بالبرازيلي غابريال مارتينيلي والإسباني ميكل ميرينو والنروجي مارتن أوديغارد للضغط أكثر هجوميا، في حين اضطر المدافع فالنتينو ليفرامينتو للخروج على حمّالة بسبب الإصابة.

وأثمر ضغط أرسنال هدفا عبر البديل ميرينو برأسية متقنة بعد عرضية من ديكلان رايس، تجمّد بوب في مكانه يراقبها تدخل مرماه (84).

وقبل نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضائع بدقيقتين، اعتلى غابريال فوق الجميع وسجل برأسه هدف الفوز بعد ركنية نفذها أوديغارد (90+6).

فوز أول لفيلا

وحقق أستون فيلا فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، على ضيفه فولهام 3-1.

وكسر المهاجم الدولي أولي واتكينز صيامه عن التهديف مسجّلا التعادل لفيلا (37) بعدما افتتح المكسيكي راوول خيمينيس التسجيل للضيوف (3)، فيما تقدّم الاسكتلندي جون ماكغين لأصحاب الأرض (49) وأكّد البديل الأرجنتيني إيميليانو بوينديا الفوز بهدف ثالث (51).

ورفع فيلا رصيده إلى ست نقاط من فوز وثلاثة تعادلات إلى جانب خسارتين، فيما تكبّد فولهام خسارته الثانية وتجمّد رصيده عند 10 نقاط.

ويأتي هذا الفوز لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري قبل لقاء فينورد الهولندي الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدة ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وكان فيلا حقق فوزه الأول في الموسم ضمن المسابقة عينها، على حساب ضيفه بولونيا الإيطالي بهدف نظيف.

وافتتح خيمينيس التسجيل برأسية إثر ركنية ركنية نفذها الصربي ساسا لوكيتش (3).

وعادل واتكينز، سابع هدافي الـ"بريميرليغ" في الموسم الماضي بـ16 هدفا، النتيجة بتسديدة من فوق الحارس الألماني بيرند لينو (37)، ليكسر صياما عن التسجيل دام 700 دقيقة في الدوري.

وأهدف ماكغين التقدّم لأصحاب الأرض بتصويبة قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء إلى يمين الحارس (49).

وأكّد بوينديا الفوز بتسجيله الثالث بعد دخوله بين الشوطين، بتسديدة من مسافة قريبة بعد عرضية من واتكينز (51).

وتُختتم المرحلة الإثنين بين إيفرتون ووست هام.