تحسن ملحوظ في هواء أربيل بنسبة 80٪ خلال عام واحد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير دائرة البيئة في أربيل، دلشاد هيراني، اليوم الأحد، أن جودة الهواء في المدينة تشهد تحسناً مستمراً يوماً بعد يوم، مشيراً إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لتنقية الهواء.

وقال هيراني لموقع كوردستان24، يصبح هواء أربيل أنقى يوماً بعد يوم، إلا أن هناك مزيداً من الوقت والجهد المطلوب لتحقيق تنقية كاملة.

وأضاف أن الهواء أصبح أنظف بنسبة 80٪ مقارنة بالعام الماضي، كما شهد تحسناً بنسبة 50٪ ضمن مشروع (روناكي) للإنارة، وهو إنجاز كبير بالنظر إلى السنوات السابقة التي لم نتمكن خلالها من الوصول إلى هذا المستوى من النقاء.

وأشار هيراني إلى أن إطفاء عدد من مولدات الأحياء، وإغلاق المصافي غير القانونية، وتركيب الفلاتر في المطاعم، إلى جانب الحد من دخان السيارات، كانت من الأسباب الرئيسية وراء تحسن جودة الهواء في أربيل.

كما نوّه إلى أن نوعية وقود الشاحنات والبنزين في المدينة تحسنت بشكل كبير، وتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الحفاظ على هذا المستوى.

يذكر أنه في يوم الأحد 12 كانون الثاني 2025، ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتماعاً خاصاً لبحث مشكلة تلوث الهواء في مدينتي أربيل ودهوك.

وأكد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على أن حماية البيئة تمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل حكومة إقليم كوردستان.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على نظافة بيئة كوردستان وجمال طبيعتها، باعتبار ذلك واجباً وطنياً ومسؤولية جماعية.