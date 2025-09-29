توزيع مستحقات القمح على المزارعين في السليمانية غداً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرة صوامع السليمانية، نسرين أحمد، اليوم الاثنين 29 أيلول 2025، لقناة كوردستان24 أنه ابتداءً من صباح يوم غد الثلاثاء سيجري توزيع مستحقات مزارعي القمح في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة.

وأضافت مديرة صوامع السليمانية أن المبلغ المخصص لمزارعي القمح يبلغ 25 مليار دينار.

وصرّح نوزاد شيخ كامل، يوم أمس الأحد، لقناة كوردستان24 أن خلال الأسبوع الماضي تم إرسال مبلغ 57 مليار دينار، خُصّص منه 25 ملياراً للسليمانية، و20 ملياراً لأربيل، و12 ملياراً لدهوك.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية تسلمت هذا العام 400 ألف طن من قمح مزارعي إقليم كوردستان بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، أي بقيمة إجمالية بلغت 340 مليار دينار.

أما الكميات المتبقية من القمح لدى مزارعي الإقليم فقد استلمتها شركتا "خوشناو وقيوان" المحليتان منهم.