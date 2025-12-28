تمويل رواتب أكتوبر يصل أربيل.. إيداع أكثر من 942 مليار دينار في حساب مالية الإقليم

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 28 كانون الأول 2025، عن استلام التمويل المالي الخاص برواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تم إيداع مبلغ قدره 942 ملياراً و845 مليون دينار عراقي في الحساب المصرفي للوزارة لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

يأتي هذا التمويل المخصص لتغطية مستحقات رواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في الإقليم، تمهيداً لبدء عملية التوزيع وفق الجداول المتبعة.