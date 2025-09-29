الاقتصادية: أسعار النفط تتراجع 1% بعد استئناف صادرات الخام من إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشارت منصة الاقتصادية، إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 1% اليوم الاثنين بعد أن استأنف إقليم كوردستان صادرات النفط الخام عبر تركيا مطلع الأسبوع، ما زاد من الإمدادات العالمية.

برنت انخفض إلى 69.50 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، بعد أن استقر عند أعلى مستوياته منذ 31 يوليو يوم الجمعة، وجرى تداول خام تكساس عند 65.07 دولار للبرميل، متخليا عن معظم مكاسب يوم الجمعة.

الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار "مومو" مايكل مكارثي قال "مخاوف زيادة الإنتاج تحد من المكاسب، لكن توقعات قلة المعروض في المدى القريب تضغط على الأسعار مع بداية أسبوع التداول".

وزارة النفط العراقية قالت، إن الخام تدفق يوم السبت عبر خط أنابيب من كردستان شمال العراق إلى تركيا للمرة الأولى منذ عامين ونصف، بعد اتفاق أدى إلى استئناف صادرات الخام من الإقليم، حيث ذكرت قناة رووداو الكردية يوم الجمعة، إن الاتفاق بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان ومنتجي النفط الأجانب العاملين في الإقليم، يسمح بتدفق 190 ألف برميل يوميا إلى ميناء جيهان التركي.

كانت أمريكا قد ضغطت من أجل إعادة التشغيل، والتي من المتوقع أن تعيد في نهاية المطاف ما يصل إلى 230 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية، وارتفع خام برنت وخام تكساس 4% الأسبوع الماضي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ شهر يونيو، بعد أن أدت هجمات أوكرانية على البنية التحتية الروسية للطاقة إلى خفض صادرات الوقود.