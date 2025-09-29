استمرار العمل في مشروع مياه "گۆپتەپە – چەمچەماڵ"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أحد المشاريع الاستراتيجية للحكومة التاسعة في إقليم كوردستان هو مشروع ماء "گۆپتەپە – چەمچەماڵ" الذي يهدف إلى تأمين مياه الشرب لسكان قضاء چەمچەماڵ والقرى المحيطة به.

وقد بدأ العمل في هذا المشروع الاستراتيجي عام 2024، ومن المقرر أن يُنجز خلال المدة المحددة له، بحيث يوفر مياه الشرب لنحو 480 ألف نسمة من سكان قضاء چەمچەماڵ والقرى التابعة له.

وقال قائممقام چەمچەماڵ، رمك رمضان في تصريح لداليا كمال، مراسلة كوردستان24: إن مشروع ماء گۆپتەپە – چەمچەماڵ أُنجز منه حتى الآن أكثر من 20% من الأعمال. وإذا لم نواجه مشكلة في توفير الميزانية، فسوف يُسلّم في موعده المحدد، أي في عام 2026.

وأضاف القائممقام أن سعة خزان ماء آغجلر الذي اكتمل تبلغ (1000 متر مكعب) وكذلك خزان "تەکێ" بسعة خمسة آلاف متر مكعب. أما الأعمال في الخزان ذي العشرة آلاف متر مكعب فما زالت مستمرة، وكذلك الأعمال في خزان باني مقان بسعة عشرين ألف متر مكعب.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذا المشروع 78 مليون دولار، وباكتماله ستُحل أزمة شح المياه في قضاء چەمچەماڵ والقرى المحيطة به بشكل نهائي.