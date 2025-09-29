هيمن نظيف: إنتهاء العمل في مشروع الإمداد الطارئ للمياه في أربيل خلال شهرين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل مشروع الإمداد الطارئ للمياه في أربيل، الذي يبلغ طاقته تجهيز 20 ألف متر مكعب من المياه في الساعة، إلى مراحله النهائية. والتي دخلت المرحلة الأولى منه حيّز التنفيذ منذ منتصف شهر تموز/يوليو، حيث يتم يومياً ضخ 10 آلاف متر مكعب من المياه إلى داخل مدينة أربيل.

ويعمل هذا المشروع وفق المعايير الدولية والعالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) في مجال الفلترة والتنقية وإعداد المياه بجودة عالية قبل ضخها إلى أحياء مدينة أربيل.

صرّح مدير المشروع هيمن نظيف، لـكوردستان24 قائلاً: مشروعنا في مراحله النهائية، حيث أُنجز أكثر من 95% من الأعمال، وهناك خط يعمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وقد ساهم فعلياً في إنقاذ مدينة أربيل من أزمة عطش كبيرة. أما بقية الأحياء، مثل كسنزان، وبحركة، وشاويـس، وبيرمام والمناطق المحيطة، فستستفيد من الخط الثاني للمشروع.

وأضاف مدير المشروع أن أعمال البناء والخرسانة اكتملت بنسبة 95%، وما تبقى هو تشغيل النظام الأوتوماتيكي بالكامل، الذي يعمل إلكترونياً ويتولى التحكم الذاتي في عملية الضخ وتنظيم مستويات المياه داخل المدينة. وكشف أن المشروع سيُنجز بالكامل خلال شهرين، ويدخل الخدمة بشكل كامل.

وأوضح أنه بفضل هذا المشروع، توقف العمل في نحو 450 بئر، مؤكداً أن المشروع أُنشئ كخطة استراتيجية تمتد لـ 30 عاماً قادمة، وهو كفيل بحل مشكلة شح المياه في مدينة أربيل بشكل نهائي. وأضاف: هذا العام لم تحدث أي أزمة عطش، بل إن المواطنين يطالبون الآن بتقليل ضخ المياه لا زيادته، لأن خزاناتهم امتلأت بالكامل.

يُعد مشروع الإمدادات السريعة للمياه في أربيل إنجازًا بارزًا يعكس قدرة إقليم كوردستان على تنفيذ مشاريع ضخمة بتقنيات حديثة وبكفاءة محلية، ويعزز من جودة حياة السكان ويؤمن لهم مياه شرب نظيفة ومستقرة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية.