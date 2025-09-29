تركيا تساعد في عملية إنقاذ ناشطين في أسطول الصمود العالي بعد تعطل مركبهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ساعدت تركيا في إجلاء ناشطين من "أسطول الصمود العالمي" المتّجه إلى غزة بعد تعطل أحد القوارب ودخول المياه إليه، وفق ما أفاد منظمون ووكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية الاثنين.

وانطلق أسطول الصمود العالمي الذي يضم ناشطين وسياسيين وشخصيات أخرى من المجتمع المدني من بينهم الناشطة المناخية السويدية غريتا تونبرغ، من برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتسليم المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويواجه قطاع غزة حربا مدمرة اندلعت بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتسبب الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على القطاع الفلسطيني في آذار/مارس والذي خُفف جزئيا في أواخر أيار/مايو، بنقص حاد في الغذاء والدواء والوقود. وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة في آب/أغسطس.

وفي بيان نشر على إنستغرام، قال منظمو الأسطول إن المهمة توقفت موقتا بعدما تعرض أحد المراكب المشاركة فيه لتسرب في غرفة محركه.

وأوضح البيان "نُقل جميع الركاب بأمان إلى مركب آخر. سيُنقل بعضهم إلى مراكب أخرى، بينما سيتم إنزال آخرين على اليابسة".

وذكرت وكالة الأناضول أن المركب كان في المياه الدولية بين جزيرة كريت وقبرص ومصر عندما أطلق نداء استغاثة في وقت مبكر صباح الاثنين.

وقد نسّقت السلطات التركية والهلال الأحمر التركي جهود الإجلاء.

وقال سميح فينير، قائد أحد مراكب الأسطول لوكالة الأناضول، إن النداء كان بسبب عطل تقني وليس الغرق.

وأضاف "وزعنا 12 شخصا على مراكب أخرى. أربعة منهم سيعودون إلى ديارهم"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيسافرون إلى بلدانهم عبر تركيا.

وأكد الهلال الأحمر التركي لوكالة فرانس برس أنه نسق عملية الإجلاء.