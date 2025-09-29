بطاقة منسية في سترة قديمة تكشف عن جائزة بـ15,3 مليون يورو بألمانيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عثر رجل ألماني في إحدى ستراته بالصدفة على بطاقة يانصيب اشتراها قبل ستة أشهر، تخوّله ربح جائزة قدرها 15,3 مليون يورو (17,96 مليون دولار)، على ما أعلنت شركة "لوتو هيسن" الاثنين.

ونقل بيان للشركة عن هذا الرجل، وهو أب مقيم في هيسن غرب ألمانيا، قوله "سمعتُ عبر الراديو عن عملية البحث عن الفائز وقلتُ في قرارة نفسي: كيف يمكن للمرء أن يكون غبيا إلى هذا الحد ليترك جائزة بهذه القيمة من دون أن يتسلمها؟".

وكانت إدارة اليانصيب تبحث منذ ستة أشهر عن الفائز لدرجة أنها نشرت إعلانات في نقاط البيع.

لم يكن الرجل على علم بأنّ الأرقام الفائزة بما فيها الرقم الإضافي، مدرجة على بطاقته التي وضعها في آذار/مارس الفائت في جيب سترة نسيها في خزانة الملابس.

وعثر على البطاقة خلال الأسبوع الماضي واكتشف حينها أنه الفائز المحظوظ، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأوضح البيان أنّ الفائز سيستخدم قسما من المبلغ لشراء أريكة جديدة وإعالة أولاده، من دون ذكر أي مشاريع أخرى يعتزم القيام بها.

ولاقى هذا الحدث الغريب صدى واسعا في وسائل الإعلام الألمانية، إذ عادة ما يبادر الفائزون الى التواصل مع الشركة خلال أسبوعين من موعد السحب، وفق الشركة.