ترامب يقول إنه "واثق" من انتزاع اتفاق بشأن غزة من نتنياهو

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن مارس عليه ضغطاً شديداً في الأيام الماضية.

وقال ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض إنه "واثق جداً" بالتوصل لاتفاق بشأن غزة.

وكان ترامب كتب على شبكته تروث سوشال الأحد "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق شيء عظيم في الشرق الأوسط"، مضيفاً "الجميع مستعد لشيء لافت، إنها سابقة. وسنحقق ذلك".

وينتظر ترامب "من الطرفين" أن يقبلا بالخطّة الجديدة لواشنطن، على ما قالت الناطقة باسمه كارولاين ليفيت الاثنين في إحاطة إعلامية.

"بعض التنازلات"

وقالت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن "كلا الجانبين سيضطران إلى تقديم بعض التنازلات لتحقيق ذلك".

وهذه الزيارة الرابعة التي يجريها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المقرر أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً الاثنين عند الساعة 17,15 ت غ.

وخلال الأشهر التسعة الماضية، لم يهتز دعم ترامب الثابت لإسرائيل، لكن أفكاره لإنهاء النزاع الذي اندلع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تباينت بشكل كبير ولم تتوافق دائماً مع أفكار ضيفه.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي فيواصل التشبّث بمواقفه الحازمة، لكنه يواجه عزلة دولية وتظاهرات في إسرائيل تدعوه إلى وقف الحرب وإعادة الرهائن.

وحضّت عائلات الرهائن الإسرائيليين الرئيس الأمريكي على التمسك بالخطة التي اقترحها لإنهاء حرب غزة.

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إلى ترامب "نطلب منكم بكل احترام أن تقفوا بحزم ضد أي محاولات لعرقلة الاتفاق الذي قدمتموه".

وفي غزة حيث حلّ الخراب والدمار بعد قرابة سنتين من الحرب، لا يتوقّع البعض من هذا اللقاء أيّ خرق.

وقال محمد أبو ربيع (34 عاماً) الذي يقيم في مخيم الشاطئ لوكالة فرانس برس "لا أتوقع أي شيء من ترامب، لأن ترامب يدعم نتنياهو في تدمير قطاع غزة وتهجير الناس".

واعتبرت صباح الجديلي (40 عاما) التي انتقلت إلى مدرسة الفلاح للنازحين في حي الزيتون أنه "لو أراد ترامب أن يحل الأزمة لفعل ذلك".

وأشارت إلى أن "الخطة ممتازة، فبالنسبة لنا نحن في غزة المهم هو أن يتم وقف الحرب ولا نهتم للتفاصيل، ولا يهمني من يحكم غزة بعد ذلك. نريد أن نعيش".

وأعربت عن أملها في أن "يعمل ترامب لإجبار نتنياهو وحماس على حلّ" النزاع.

المصدر: فرانس برس