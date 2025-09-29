رئيس إقليم كوردستان يؤكد دعمه لمشروع "حسابي"

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، فريق مشروع "حسابي" بهدف استلام البطاقات المصرفية واستكمال إجراءات التسجيل في المشروع.

وخلال اللقاء، جدّد نيجيرفان بارزاني دعمه لمشروع "حسابي"، مثمناً جهود الفريق الشاب المشرف على تنفيذه.

وضم الفريق الزائر كل من، شيلان دوسكي، مسؤولة المشاريع الخاصة في مكتب رئيس الوزراء، إلى جانب آراس صلاح، المشرف على مشروع "حسابي".

ويُعد مشروع "حسابي" من المبادرات الحكومية الرامية إلى توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، وقد شمل حتى الآن أكثر من 900 ألف موظف مسجل. وتستهدف حكومة الإقليم استكمال المشروع بالكامل مع نهاية عام 2025.