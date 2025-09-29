آري أحمد: مشروع مياه خبات سيحلُّ مشكلة نقص المياه لـ 25 عاماً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد قادر، أن مشروع مياه قضاء خبات بكلفة (195) مليار دينار، قد خُصّص له التمويل من موازنة وزارة البلديات والسياحة وبموافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على أن يُنفَّذ خلال عامين وفق الخطة الموضوعة.

وأوضح أحمد في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن مشروع مياه قضاء خبات على نهر الزاب الكبير، يجري تنفيذه بدعم وإسناد من التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، كأحد المشاريع الكبرى والاستراتيجية لحل مشكلة شح المياه في المنطقة.

لافتاً إلى أن المشروع يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى (120) ألف متر مكعب من المياه يومياً، ومع إكمال جميع مراحله وتشغيل المحطة، سيوفّر مياه الشرب لأكثر من (400) ألف مواطن حتى عام 2050، وبذلك لن تواجههم أزمة نقص المياه. كما يتضمن المشروع إنشاء (22) خزّاناً تتراوح سعتها بين (50) متراً مكعباً و(20) ألف متر مكعب.

وأضاف أن المشروع سيتضمن مدّ (265) كيلومتراً من الأنابيب بمقاطع مختلفة وأنواع متعددة (الدكتايل، الكاربون ستيل، البولي إيثيلين) لنقل المياه من المحطة، إلى جانب مدّ خط كهرباء ضغط عالٍ بطول (5) كيلومترات لتغذية المشروع.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر مياه الشرب لسكان قضاء خبات وناحيتي كوركوسك وتوبزاوه و40 قرية أخرى، وفق معايير الجودة العراقية والدولية ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأكد المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، أن جميع المعدات المستخدمة في المشروع ذات جودة عالية وتُطابق المواصفات العالمية.

وصادق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في الـ 28 أيلول/سبتمبر 2025، على صرف مبلغ قدره 195 مليار دينار من الموازنة الاستثمارية لوزارة البلديات والسياحة، بشكل نقدي وعلى دفعات، لتنفيذ مشروع مياه قضاء خبات في أربيل.

يأتي هذا القرار في إطار إيجاد حل جذري لمشكلة نقص المياه في القضاء، حيث قرر رئيس الحكومة المضي قدماً بتدشين المشروع الذي يُعد من أكبر مشاريع مياه الشرب الجديدة في أربيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ قريباً.

وكانت وزارة البلديات والسياحة قد رفعت في 16 حزيران/يونيو 2025 مذكرة إلى مجلس وزراء إقليم كوردستان بهذا الخصوص، ليتم التصديق عليها من قبل رئيس الحكومة الذي أعطى الضوء الأخضر لإنشاء المشروع.

ويُعتبر مشروع مياه خبات من المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية (120 ألف) متر مكعب من مياه الشرب يومياً، ليستفيد منه أكثر من 400 ألف شخص ضمن حدود قضاء خبات والنواحي التابعة له: رزكاري، توبزاوه، كوركوسك، إلى جانب 40 قرية، وذلك حتى عام 2050.

ويتضمن المشروع إنشاء عدد من الخزانات ومحطة رئيسية، فيما يبلغ طول أنابيبه نحو 300 كيلومتر، إضافة إلى مد خط كهربائي بطول خمسة كيلومترات. وبعد المصادقة وتخصيص الميزانية، دخل المشروع الآن مرحلة إجراءات المناقصة تمهيداً لبدء تنفيذه في أربيل قريباً.