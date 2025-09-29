إصابة سفينة بمقذوف قبالة اليمن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصيبت سفينة بمقذوف قبالة اليمن، حيث يشن الحوثيون هجمات على السفن التجارية منذ أشهر، وفق ما أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري.

وقال المصدر نفسه "تفيد السلطات العسكرية بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول. اندلع حريق على متن السفينة"، لافتاً إلى أن الهجوم وقع على بعد 128 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن بجنوب اليمن.

وأكدت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أن المقذوف طال سفينة شحن ترفع علم هولندا، وسبق أن استهدفت في 23 أيلول/سبتمبر "أثناء توجهها إلى جيبوتي".

في ذلك اليوم، أفادت هيئة النقل البحري البريطانية بوقوع انفجار بالقرب من سفينة في المنطقة البحرية نفسها، من دون الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات.

وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطاب ألقاه بعد يومين أن حركته استهدفت سفينة بسبب "مخالفة قرار الحظر" على خدمة الموانئ الإسرائيلية.

منذ بدء الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن، مرات عدة أنهم استهدفوا سفناً مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن تضامناً مع الفلسطينيين.

كما كثفوا هجماتهم بالمسيّرات والصواريخ ضد إسرائيل، التي ردت بضربات قاتلة عدة في اليمن استهدفت موانئ ومحطات كهرباء ومطار صنعاء الدولي.

المصدر: فرانس برس