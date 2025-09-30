نيويورك تايمز: أميركا ترحل 100 إيراني بعد اتفاق مع طهران

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية رحلت نحو 100 إيراني على متن طائرة من الولايات المتحدة إلى بلادهم.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤوليْن إيرانيين شاركا في المفاوضات ومسؤول أميركي مطلع على الأمر.

وقال المسؤولان الإيرانيان إن طائرة أميركية مستأجرة أقلعت من لويزيانا، الإثنين، ومن المقرر أن تصل إلى إيران عبر قطر، الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أنه لم تتضح على الفور هويات الإيرانيين وأسباب محاولتهم الهجرة إلى الولايات المتحدة.