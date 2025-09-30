كركوك.. اتفاق بين الاحزاب الكوردستانية يحدد أولويات المرحلة المقبلة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اجتمعت الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية في كركوك، اليوم الثلاثاء، 30 أيلول 2025، في مقر الحزب الشيوعي الكوردستاني بالمدينة، لبحث أوضاع كركوك والانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق وآلية تنظيمها.

وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في كركوك والانتخابات البرلمانية المقبلة وكيفية إجراء الحملة الانتخابية بأقصى قدر من المسؤولية.

وبعد اجتماع استمر نحو ساعة ونصف، أصدر المشاركون بياناً مشتركاً. وبحسب البيان فإن الأحزاب السياسية الكوردية اتفقت على النقاط التالية:

1. إجراء الانتخابات بشكل حضاري، وسليم، وآمن، ومستقل، بعيداً عن التوترات والاتهامات المتبادلة.

2. ضرورة الحفاظ على استقرار المدينة وصون أرواح وحياة المواطنين.

3. التشديد على تعزيز روح الأخوّة والتعايش السلمي بين مكونات كركوك.

4. دعوة جميع الناخبين إلى الاستعداد والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

5. مطالبة إدارة كركوك بتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، باعتبار أن سكان المدينة يستحقون خدمات أفضل.

وعقب انتهاء الاجتماع، صرح مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، محمد كمال، قائلاً: هناك عدد من الأشخاص يعيشون في كركوك لا يملكون حق الإقامة فيها، إذ سبق أن هجّروا من مناطقهم بسبب الإرهاب أو الصراعات السياسية والطائفية واستقروا هنا. ليست لدينا مشكلة مع السكان الأصليين للمدينة وأقضيتها ونواحيها، لكننا نطالب الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بالتنسيق لإعادة هؤلاء إلى مناطقهم، لأنهم غير مسجلين ضمن محافظة كركوك، وهم متضررون أيضاً من بقائهم هنا.