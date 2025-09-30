نتنياهو يقول إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وصرّح نتانياهو في تسجيل مصوّر نشر ليل الإثنين الثلاثاء على حسابه على تطبيق "تلغرام"، "لا، إطلاقا. لم يرد ذلك في الاتفاق. وقد أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة".

وجاء في الخطة التي نشرها البيت الأبيض والمؤلفة من عشرين نقطة "مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تصبح الظروف مهيّأة لمسار نحو حقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني".

وكان نتانياهو قال الجمعة في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة "انتحار" للدولة العبرية، مجددا التنديد باعتراف دول غربية بدولة فلسطين.

وأضاف "هذه رسالة أخرى إلى القادة الغربيين: إسرائيل لن تسمح لكم بأن تفرضوا دولة إرهابية علينا. لن نقدم على انتحار وطني لأنكم لا تملكون الشجاعة اللازمة لمواجهة وسائل الإعلام المناهضة والجموع المعادية للسامية التي تطالب بدم إسرائيل".

وأعلن نتانياهو الاثنين في مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي إنه يدعم خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. وأضاف أن إسرائيل ستقوم ب"إنهاء المهمة" إذا رفضت حركة حماس الخطة.

وشكر ترامب نتانياهو على "موافقته على الخطة" التي تنص على وقف فوري للحرب والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل. كما تلحظ الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل وبينهم محكومون بالسجن المؤبد.

وبموجب الخطة، يتمّ تشكيل لجنة من تكنوقراط فلسطينيين وخبراء دوليين لتسيير شؤون القطاع، بإشراف "مجلس سلام" يرأسه دونالد ترامب ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

AFP