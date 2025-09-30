رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي بوفاة المناضل والبيشمركة خالد شلي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، عن تعازيه لذوي المناضل خالد شلي، الپيشمرگة في ثورتي أيلول وگولان وحامل وسام البارزاني الخالد.

وقال مسرور بارزاني في بيان التعزية: "بمزيد من الأسى، تلقينا نبأ وفاة القائد والبيشمركة والمناضل المعروف في ثورتي أيلول وكولان، وحامل وسام البارزاني الخالد (خالد شلي).

وأضاف: "كان المغفور له، من البيشمركة الأبطال، وشخصية وطنية قديرة، ضمن منطقة بهدينان، وفي عموم كوردستان، نعزي عائلته ومواطني بهدينان وكوردستان بوفاته، ونسأل الله أن الله أن يتغمد روحه الجنة، ويلهمنا وعائلته ورفاقه الصبر والسلوان".