طقس العراق.. أجواء صحوة ودرجات حرارة دون الاربعين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة في عموم البلاد، فيما توقعت تسجيل درجات حرارة دون الأربعين في جميع المحافظات باستثناء محافظة ميسان.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 30 ايلول 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق العراق".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك وأربيل 32، نينوى وكركوك 34، صلاح الدين والأنبار 35، بغداد وديالى 36، كربلاء المقدسة وبابل والديوانية 37، النجف الأشرف وواسط والمثنى 38، ذي قار والبصرة 39، ميسان 40".

وأشار إلى، أن "طقس أيام الخميس والجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".