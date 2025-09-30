رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 30 أيلول (سبتمبر) 2025، وفداً من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يترأسه المطران أنطوني، رئيس دائرة العلاقات الكنسيّة الخارجية.

وشهد اللقاء، الذي حضره القنصل العام الروسي لدى إقليم كوردستان ماكسيم روبين، التشديد على أهمية ترسيخ ثقافة التعايش السلمي والوئام بين مختلف المكونات الدينية.

وجدّد رئيس الحكومة التأكيد على أن كوردستان ستبقى موطناً لمختلف الأديان، وأن حكومة الإقليم ستواصل سعيها الدؤوب لتعميق ثقافة التعايش وتوطيد مبادئ السلام والإخاء بين جميع مكوناتها.

من جانبه، أعرب وفد الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن بالغ سروره لزيارة إقليم كوردستان، وأشاد بالأجواء التي تنعم بها مكوناته، معتبراً أنه لمن دواعي الاعتزاز أن تتعايش جميع الأديان والطوائف في كوردستان بأمان وسلام وتُصان فيها حقوقها.