توزيع مستحقات القمح على المزارعين في السليمانية وحلبجة اليوم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرة صوامع السليمانية، نسرين أحمد، اليوم الثلاثاء، 30 أيلول 2025، لقناة كوردستان24 قائلة: لقد بدأنا باستلام حنطة الفلاحين منذ العاشر من حزيران وحتى الثالث عشر من تموز 2025، لكن منذ ذلك الوقت وحتى الآن لم تصل مستحقات الحنطة الخاصة بالفلاحين إلى إقليم كوردستان.

وأضافت: المبلغ الذي وصل إلينا حتى الآن يبلغ 25 مليار دينار خُصّص لمحافظتي السليمانية وحلبجة، وقد قمنا بتوزيعه بشكل نسبي على الصوامع الست.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ مخصص للفلاحين الذين سلّموا ما بين طن واحد إلى 50 طناً من الحنطة، واليوم استلم نحو 100 فلاح صكوك مستحقاتهم.

وأضافت أن المزارعين الذين سلموا أكثر من 51 طنا من القمح سيحصلون على أموالهم مع الموصل وصلاح الدين وكركوك.

وقد صرح في وقت سابق المدير العام للتجارة في حكومة إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، لقناة كوردستان24، أن الحكومة أرسلت خلال الأسبوع الماضي 57 مليار دينار، وُزّعت بواقع 25 ملياراً للسليمانية، و20 ملياراً لأربيل، و12 ملياراً لدهوك.

يُذكر أن الحكومة الاتحادية استلمت هذا العام 400 ألف طن من حنطة فلاحين إقليم كوردستان بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، أي بقيمة إجمالية بلغت 340 مليار دينار.