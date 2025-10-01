برئاسة مسرور بارزاني.. مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش ثلاثة ملفات

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، جلسة يناقش خلالها ثلاثة ملفات.

وتتضمن الفقرة الأولى: مناقشة الوضع المالي الجديد لإقليم كوردستان والنفقات بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول تصدير النفط في إقليم كوردستان، ومسألة تصنيف الإيرادات غير النفطية، وتحديد حصة الخزانة الاتحادية، وعرض مشروع قرار مجلس وزراء إقليم كوردستان بشأن هذا البند.

ومن المقرر أن يقوم وزير المالية والاقتصاد، والوفد التفاضي، بعرض هذه الفقرة، أمام مجلس الوزراء.

وتدور الفقرة الثانية، حول إلغاء العمل بقرار مجلس اقتصاد إقليم كوردستان رقم (2132) المؤرخ 02/11/2020 لعدم توافق أحكامه مع قانون بيع وتأجير أملاك الدولة الجديد رقم (1) لسنة 2021 والذي تم توجيهه إلى أمانة مجلس الوزراء بالكتاب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (3382) بتاريخ 15/09/2025.

وسيتم عرض هذه الفقرة، إلى المجلس من قبل وزير العدل ورئيس ديوان مجلس الوزراء.

أما الفقرة الثالثة، فتتناول موافقة مجلس الوزراء على مشروع "دليل السلامة" الذي أعدته وزارة الداخلية من أجل حماية أرواح وممتلكات مواطني إقليم كوردستان، ولتفويض وزير الداخلية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ دليل السلامة.(سيتم تقديم هذا الملف من قبل وزير الداخلية).