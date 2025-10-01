روناكي.. مشروع كهرباء 24 ساعة يغيّر حياة 4 ملايين مواطن في كوردستان

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهد إقليم كوردستان خلال السنوات الخمس الماضية قفزة نوعية في قطاع الكهرباء، حيث وضعت حكومة الإقليم الملف في مقدمة أولوياتها ضمن برنامج الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني.



زيادة الإنتاج وتوسعة الشبكة

أُنشئت عدة محطات جديدة لإنتاج وتوزيع ونقل الكهرباء، ما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية من 2,360 ميغاواط عام 2019 إلى أكثر من 4,200 ميغاواط حالياً، أي بزيادة قدرها 1,840 ميغاواط أُضيفت إلى الشبكة الوطنية.

وتضمن البرنامج الحكومي إنشاء ست محطات رئيسية لتوليد الطاقة، من أبرزها:

محطة بازيان بطاقة 750 ميغاواط

محطة خورمال بطاقة 500 ميغاواط

المحطة البخارية– خبات بطاقة 300 ميغاواط

محطة كرميان بطاقة 165 ميغاواط

محطة ديرلوك بطاقة 38 ميغاواط

إضافة إلى إعادة تأهيل محطات أربيل والسليمانية ودهوك لتوفير 87 ميغاواط إضافية.



مشاريع التوزيع والنقل

بالتوازي مع التوسع في الإنتاج، نُفِّذ خلال هذه الفترة 3,503 مشروعاً لتوزيع الكهرباء و61 مشروعاً لنقلها، مما عزز من كفاءة الشبكة وأمّن وصول الخدمة إلى مختلف المحافظات. كما دخلت 550 ميغاواط من المحطة البخارية الإنتاجية إلى الخدمة، إلى جانب 500 ميغاواط من محطات الطاقة النظيفة والـ"كومبايند سايكل"، فضلاً عن 290 ميغاواط من المحطات العاملة بالوقود الأحفوري.



تنويع مصادر الطاقة

تعتمد محطات الإقليم في إنتاج الكهرباء على:

83% من الغاز الطبيعي

11% من النفط الأسود

5% من زيت الغاز (الگازوَيل)

1% من الطاقة الكهرومائية

وتشير الخطط إلى أن نهاية عام 2026 ستشهد وصول الكهرباء إلى المواطنين في عموم الإقليم على مدار 24 ساعة يومياً.

مشروع "روناكي" – كهرباء 24 ساعة

يُعد مشروع "روناكي" من أهم الإنجازات الاستراتيجية، ويهدف إلى ضمان تزويد المواطنين بالكهرباء بشكل مستمر.



أبرز معطيات المشروع:

عدد المستفيدين: أكثر من 4 ملايين مواطن

المؤسسات التجارية المغطاة: 116 ألف منشأة

عدد المنازل المشتركة: 838 ألف منزل

المولدات التي أُوقفت: 3,222 مولداً أهلياً

نسبة دعم الحكومة للمشروع: 50% - 25% - 15% بحسب المراحل

نسبة إنجاز الخطة: 50%

نسبة التسجيل الذاتي للمشتركين: 48%



فوائد المشروع

• توفير كهرباء مستمرة على مدار الساعة

• تقليل الاعتماد على المولدات الأهلية وتقليل الانبعاثات

• خفض نفقات المواطنين

• استقرار الجهد الكهربائي وحماية الأجهزة المنزلية

بهذه الخطوات، استطاعت حكومة إقليم كوردستان تحويل قطاع الكهرباء إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وتحسين حياة المواطنين، مع استمرار العمل على استكمال خطط التوسعة وصولاً إلى الاكتفاء الكهربائي الكامل خلال الأعوام المقبلة.