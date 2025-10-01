النزاهة الاتحادية تضبط (11) مُتهماً بالتجاوز على عقارات عائدة للدولة في نينوى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، ضبط 11 متهماً بالتجاوز على عقارات عائدة للدولة في نينوى.

وذكر بيان للهيئة، ان "الهيئة قامت بتأليف فريق عملٍ من مُحقّقي مُديريَّة تحقيق نينوى؛ للقيام بأعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة لحالات التجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ تعود ملكيَّـتها لوزارة الماليَّة"، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط 11 مُتَّهماً؛ لقيامهم بالتجاوز والاستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها (100) دونم وتقطيعها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقوانين، ودون استحصال المُوافقات القانونيَّـة".

واشارت الى انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار (145 لسنة 2001)".