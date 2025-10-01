رئيس إقليم كوردستان يستقبل وفداً من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، وفدًا من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية برئاسة مسؤول العلاقات الخارجية المطران أنطوني، وعددًا من رجال الدين في الكنيسة.

وخلال اللقاء الذي حضره القنصل العام الروسي في إقليم كوردستان، ناقش الجانبان أوضاع المكونات وخاصة المسيحيين في إقليم كوردستان وعلاقات الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مع المجتمع والكنيسة المسيحية في الإقليم والعراق والعلاقات الروسية مع العراق وكوردستان.

وعبّر الوفد الذي زار أربيل الاسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر الكنيسة الآشورية الشرقية عن سروره بزيارة إقليم كوردستان، وأشاد بالتعايش بين المكونات الدينية، وعبّر عن امتنانه لحماية حقوقهم وحرياتهم.

من جانبه، رحّب نيجيرفان بارزاني بزيارة الوفد، واعتبرها دلالةً مهمةً على دعم إقليم كوردستان، مؤكداً أن الإقليم يفخر بثقافة التعايش والقبول المتبادل والتسامح بين المكونات، وسيدافع عنها دائمًا.

وكانت لقاءات الوفد مع ممثلي الطوائف الدينية في إقليم كوردستان، ومراحل العلاقات التاريخية بين كوردستان وروسيا، وأهمية الحوار واللقاءات بين الطوائف الدينية والعرقية وعلاقاتهم مع العالم الخارجي كانت من المواضيع الأخرى التي ناقشها اللقاء.