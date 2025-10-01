مفوضية الانتخابات: عدد المرشحين المصادق عليهم 7768 مرشحاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، عن مصادقة مجلس المفوضين على 7768 مرشحاً.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقته كوردستان24، أن "مجلس المفوضين صادق على 7768 مرشحاً، منهم 2248 من الاناث، و5520 من الذكور، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025".

وأشارت إلى، أن "الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم تنتهي عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق 2025/11/8".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم يوم الجمعة الموافق 2025/10/3.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، أعلنت أن مجلس المفوضين صادق اليوم على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.

وأضافت غلاي في تصريح صحفي، أن المجلس قرر تحديد يوم الجمعة الموافق 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 موعداً لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم.

ومن المقرر أن تستمر الحملات الانتخابية حتى موعد الاقتراع، ضمن الأطر القانونية والتعليمات الصادرة عن المفوضية.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عملية انتخاب الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي ستُجرى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 160 تحالفاً وحزباً، إضافة إلى مرشحين مستقلين، يبلغ مجموعهم نحو 7900 مرشح، سيتنافسون على 329 مقعداً برلمانياً.