تنفيذ مشروع مياه قوشتبة بكلفة 222 مليار دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حجر الأساس لمشروع مياه قوشتبة العام الماضي، والذي كان من المقرر الإنتهاء منه في غضون عامين، إلا إنه سينجز قبل موعده.

تبلغ كلفة مشروع مياه قوشتبة 222 مليار دينار، ويجري تنفيذه بواسطة ٲيدي عاملة محلية.

يوفر المشروع مياه الشرب والري لقضاء قوشتبة وناحية بستانه و72 قرية في المنطقة.

تم إنجاز 100% من مدخلات المياه في قوشتبة، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الان 81%.

تم مد 37 كيلومترًا من خطوط أنابيب بقطر 800 ملم من المشروع إلى قوشتبة، و263 كيلومترًا من خطوط أنابيب بقطر 500-90 ملم إلى جميع القرى.

خط الكهرباء الرئيسي للمشروع 33kv, يبلغ طوله 37 كيلومترا.

سيوفر مشروع مياه قوشتبة 3000 متر مكعب من المياه النظيفة في الساعة وفقًا للمعايير الدولية، ليستفيد منها 240 ألف مواطن.

يُعدّ هذا المشروع إنجازًا آخر للتشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان؛ ومع اكتماله، وخلال العشرين عاماً المقبلة، سيعاد إعمار منطقة كانت تعاني من شح المياه لفترات طويلة.