إيران تقرُّ قانون "تشديد عقوبة التجسس" وتنظيم استخدام المسيّرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، هادي طحان نظيف، يوم الأربعاء، أن مشروع "تشديد عقوبة التجسس" ولائحة "تنظيم الطائرات المسيّرة غير العسكرية" أصبحا قانوناً نافذاً.

وقال نظيف في تصريحات صحفية إن "خطة تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن القومي والمصالح الوطنية، إلى جانب مشروع قانون تنظيم الطائرات المدنية المسيرة عن بُعد "قد تمت الموافقة عليهما بشكل نهائي".

وأوضح أن القرارين كانا قد واجها في مراحل سابقة "غموضاً وإشكاليات"، إلا أن البرلمان أجرى عليهما إصلاحات، وبعد إعادة النظر فيهما لم يُعتبرا مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية أو لمبادئ الدستور.

وأضاف المتحدث: بناءً على ذلك يمكن تنفيذ القرارين اللذين أُقرا في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) خلال حرب الـ12 يوماً، وذلك بعد إبلاغهما من قبل رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك، في ظل تصعيد داخلي عقب الحرب الإسرائيلية على إيران، حيث كانت السلطات القضائية قد أعلنت إعدام عدد من الجواسيس الذين ثبت تعاملهم مع جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

ووفق الإعلام الإيراني، فإن هؤلاء "الجواسيس" اعترفوا خلال التحقيقات بتقديم معلومات عن منشآت حساسة استُهدفت لاحقاً في الهجمات الإسرائيلية على عدة مواقع داخل البلاد.

كما يندرج قانون تنظيم استخدام الطائرات المسيّرة ضمن الجهود الإيرانية للحد من المخاطر الأمنية، بعدما لعبت هذه الطائرات دوراً كبيراً في استهداف مواقع حيوية من داخل الأراضي الإيرانية بواسطة عملاء محليين.