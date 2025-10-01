اقتصاد

تفاصيل جديدة حول تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تكلفة إنتاج النفط التي ستدفعها الحكومة العراقية للشركات الأعضاء، مشيرةً إلى أنها ستدفع 16 دولاراً مقابل نقل كل برميل نفط.

وقالت أبيكور في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن الحكومة الاتحادية في بغداد ستعوض كلفة إنتاج ونقل النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأضافت أن النفط سيُباع من خلال تاجر محدد من الشركات العالمية، على أن تُودع مستحقات الشركات في حساب الضمان الخاص بها، بما يضمن حصولها على الأموال المستحقة.

وأكدت الجمعية أن وزارة المالية الاتحادية ستقوم بدفع 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكلفة الإنتاج والنقل.

وفي الـ 27 من أيلول 2025، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 ألف برميل يومياً، مع تحديد 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

 
 
 
 
Kurdistan24
