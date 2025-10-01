تفاصيل جديدة حول تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جمعية الصناعة النفطية في إقليم كوردستان (أبيكور)، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تكلفة إنتاج النفط التي ستدفعها الحكومة العراقية للشركات الأعضاء، مشيرةً إلى أنها ستدفع 16 دولاراً مقابل نقل كل برميل نفط.

وقالت أبيكور في بيان نشرته على منصة "إكس"، إن الحكومة الاتحادية في بغداد ستعوض كلفة إنتاج ونقل النفط من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأضافت أن النفط سيُباع من خلال تاجر محدد من الشركات العالمية، على أن تُودع مستحقات الشركات في حساب الضمان الخاص بها، بما يضمن حصولها على الأموال المستحقة.

وأكدت الجمعية أن وزارة المالية الاتحادية ستقوم بدفع 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكلفة الإنتاج والنقل.

Info: The payment mechanism for oil exported through the Iraq-Türkiye pipeline…



The Government of Iraq will compensate the amounts due in respect of crude oil produced from the Kurdistan oil fields and delivered to SOMO through in kind deliveries at Ceyhan.



An international… — APIKUR (@apikur_oil) October 1, 2025

وفي الـ 27 من أيلول 2025، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 ألف برميل يومياً، مع تحديد 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.