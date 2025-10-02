تباين في التداول باليورو والدولار في إقليم كوردستان

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- منذ بداية هذا العام ارتفع سعر اليورو من 102 دولار و66 سنتًا لكل 100 يورو إلى 117 دولارًا و75 سنتًا، أي بزيادة تقارب 15%. وتستخدم هذه العملة في إقليم كوردستان أيضا.

بعض المتعاملين في الأسواق يعتمدون على توقعات ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات، وخاصة عبر الشراء بسعر أقل وبيعها بسعر أعلى، حيث يُحتسب فارق السعر كربح. فعلى سبيل المثال، إذا اشتروا اليورو بسعر 1.15 دولار وباعوه لاحقًا بسعر 1.19 دولار، فإن الفارق يكون ربحًا لهم، لكن تداول العملات يبقى محفوفًا بمخاطر الخسارة.

وقال حمه غازي سعيد، أحد المتعاملين بالعملات، لـكوردستان24: إن سعر اليورو في إقليم كوردستان يبقى أقل من السعر العالمي، فمثلًا يباع 100 يورو في كوردستان بـ115 دولارًا، بينما في السوق الدولية يصل إلى 117 دولارًا.

من جانبه أوضح كيفي خوشناو، وهو خبير في سوق العملات، أنه إذا بلغ سعر اليورو في السوق العالمية 116 دولارًا، فإنك تشتريه في سوق أربيل بـ114 دولارًا، لكن عند البيع يشتريه منك التجار بـ115 دولارًا.

ويُذكر أن سعر الصرف من اليورو إلى الدولار الأمريكي يبقى ثابتًا نسبيًا في الدول التي تشهد تداولًا واسعًا باليورو أو التي يُستخدم فيها كعملة يومية، بينما داخل الأسواق المحلية غالبًا ما يختلف السعر بسبب عمولة التعاملات، أو رسوم الخدمات، أو الأرباح التجارية لتجار العملة.