مجموعة السبع ستتخذ إجراءات بحق الجهات التي تستمر في شراء النفط الروسي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تعهد وزراء مال دول مجموعة السبع اتخاذ تدابير بحق الجهات التي تستمر في زيادة مشترياتها من النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وفي بيان صدر عقب اجتماع افتراضي، اتفق مسؤولون من الدول السبع التي تعد من الأقوى اقتصاديا، وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، على أن الوقت حان "لتشديد الضغط على صادرات النفط الروسية".

وسيؤثر هذا سلبا على الإيرادات التي تحتاج إليها موسكو للحرب.

وقال الوزراء في بيان مشترك "سنستهدف من يواصلون زيادة مشترياتهم من النفط الروسي منذ غزو أوكرانيا، ومن يسهّلون التحايل".

وأضافوا أنهم اتفقوا على "أهمية التدابير التجارية بما فيها الرسوم الجمركية" وحظر الاستيراد أو التصدير، في الجهود الرامية إلى قطع الإيرادات الروسية.

كما تفكر الدول "جديا في فرض تدابير تجارية وقيود أخرى على الدول والكيانات التي تساهم في تمويل المجهود الحربي الروسي، بما في ذلك المنتجات المُكررة المستخرجة من النفط الروسي".

ويأتي البيان بعدما أشارت الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى استعدادها لتوسيع نطاق الرسوم الجمركية التي تستهدف مشتري النفط الروسي إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة.

وكان الرئيس دونالد ترامب الذي انضم إلى المحادثات بين الولايات المتحدة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، أثار إمكان فرض رسوم تتراوح بين 50% و100% تستهدف مشتري النفط مثل الصين والهند، وفقا لمسؤول.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلنت المفوضية الأوروبية أيضا أنها تدرس احتمال فرض رسوم على واردات النفط الروسي إلى التكتل، أمام ضغوط من ترامب.

وطالب الرئيس الأميركي أوروبا بوفق وارداتها من الطاقة من موسكو قبل الموافقة على المضي قدما في فرض عقوبات على روسيا.

ويعتزم وزراء مجموعة السبع الاجتماع مجددا على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الشهر.

AFP