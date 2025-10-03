الآلاف يفرّون من نيجيريا إلى الكاميرون بعد هجومٍ لبوكو حرام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شنّت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة هجوما جديدا استهدف مدينة في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، ما تسبب بنزوح آلاف السكان إلى دولة الكاميرون المجاورة، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون وشهود وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال عمر آري المسؤول عن قوة محلية لمواجهة المتشددين إن عشرات من عناصر بوكو حرام هاجموا ليل الأربعاء الخميس مدينة كيراوا الحدودية مع الكاميرون، بهدف السيطرة عليها.

وأسفر الهجوم عن إحراق مساكن وأجبر نحو خمسة آلاف من السكان على الفرار.

وقال المسؤول المحلي ورئيس جمعية تنمية كيراوا يعقوب علي لفرانس برس "دفع الهجوم خمسة آلاف شخص إلى ترك المدينة، ثلاثة آلاف منهم عبروا النهر إلى الكاميرون، من بينهم زعيمنا التقليدي".

أما الباقون فلجأوا إلى قرى مجاورة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكثيرا ما تشن جماعة بوكو حرام هجمات في هذه المنطقة. وفي العام 2014 سيطرت على مدينة غووزا حيث أعلنت خلافتها الإسلامية ثم سيطرت على مناطق واسعة من ولاية بورنو.

لكن الجيش النيجيري استعاد السيطرة على المدينة في العام 2015 بدعم من الجيش التشادي.

ومنذ ذلك الحين تشن بوكو حرام ومنافسها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا هجمات من الجبال تثير الذعر في نفوس السكان، وتسفر أحيانا عن خطف نساء وأطفال.