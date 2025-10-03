حماس تسلّم الوسطاء ردّها بشأن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، عن استعدادها للدخول في مفاوضات من خلال وسطاء لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.

وأبدت حماس خلال بيانٍ رسمي، موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى إسرائيل، أحياء وجثامين، "وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

أما ما يتعلق بمقترح ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، فقد أكدت حماس أن "هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية".