إيطاليا تعتقل جزائرياً متهماً بقتل عراقي معوّق في فرنسا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قبضت السلطات الإيطالية على جزائري يبلغ 28 عاما في إطار تحقيق بشأن جريمة قتل عراقي معوّق في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر قريب من القضية الجمعة.

وطُعن الضحية البالغ 45 عاما في رقبته في 10 أيلول/سبتمبر الماضي خارج المبنى الذي يعيش فيه في ليون (وسط شرق فرنسا)، أثناء قيامه ببث مباشر مخصص للدين كما كان يفعل عادة. ولم يتمكن عناصر الإسعاف من إنعاشه.

وقبض على المشتبه به بعد ظهر الخميس في أندريا في جنوب إيطاليا، إلى حيث لجأ للاختباء عند مواطنين جزائريين بعد صدور مذكرة أوروبية لتوقيفه، بحسب بيان للشرطة المحلية.

ولم يبد أي مقاومة ونُقل إلى سجن في تراني على ساحل البحر الأدرياتيكي في انتظار نقله إلى فرنسا، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن "تحقيقات دقيقة" سمحت بتحديد هوية المشتبه به الذي يعتقد المحققون أنه كان قرب مسرح الجريمة وقت حدوثها.

وأضاف أن "التعاون بين فرنسا وإيطاليا كان سريعا وفعالا للغاية" لكن توقيفه "لا يجيب على كل الأسئلة حول دوافعه وما إذا كان قد تصرف بمفرده (...) أم لا".

وذكرت الشرطة الإيطالية في بيانها أن المشتبه به وصل إلى إيطاليا بالحافلة عبر ميلانو في 12 أيلول/سبتمبر، ثم توجه إلى روما حيث بقي حتى 24 من الشهر نفسه، قبل أن يتجه إلى جنوب البلاد.

وأشارت إلى أن السلطات الفرنسية أثبتت "وجود رابط وثيق بين جريمة القتل والمواضيع الدينية التي كان يناقشها الضحية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكان الضحية يعيش مع شقيقته في ليون منذ عشر سنوات على الأقل. وفي حساباته على مواقع التواصل، كان الرجل يتحدث بالعربية وينشر مقاطع فيديو غالبا ما تركّز على الديانة المسيحية.

وفي فيديو نشره على تيك توك، قال الضحية إن محتواه يحظّر بانتظام كما علّقت حساباته بسبب بلاغات قدمها مستخدمون مسلمون وفقا له.