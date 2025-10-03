اقتراب اكتمال تسجيل موظفي السليمانية في مشروع حسابي

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن فريق مشروع "حسابي" أن نسبة تسجيل الموظفين في محافظة السليمانية في المشروع تقترب من الاكتمال.

وجاء في بيان للفريق، اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن نحو 90% من الموظفين المدنيين في محافظة السليمانية قد سجلوا في مشروع "حسابي".

وأشار البيان إلى أن نسبة تسجيل موظفي المحافظة في المشروع تقترب من نهايتها، داعياً كل موظف لم يقم بالتسجيل حتى الآن إلى التواصل عبر الرقم 1991.

ويوم الأربعاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بياناً بشأن التقدم المحرز في مشروع (حسابي) للشمول المالي، كاشفاً عن انضمام أكثر من نصف مليون موظف ومتقاعد إلى المشروع لغاية الآن.

وقال مسرور بارزاني، إنه منذ انطلاق المشروع في عام 2023، أسهم (حسابي) للشمول المالي، الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان، في رفع نسبة المشمولين بالخدمات المصرفية من أقل من 5% إلى ما يتجاوز 15% اليوم.

وشدد على أن البرنامج أسهم في تسهيل إجراءات صرف رواتب حكومة إقليم كوردستان، وتسريع وتيرتها، وتعزيز شفافية المدفوعات الحكومية.

وأوضح أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في عموم الإقليم، للوصول بها إلى ما يزيد على 50% مع نهاية عام 2028.