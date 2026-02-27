في الذكرى السنوية لقرار حل "العمال الكوردستاني".. أوجلان يوجه رسالة جديدة اليوم

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يصادف اليوم مرور عام كامل على الدعوة التاريخية التي أطلقها زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، لحل الحزب، ومن المقرر أن يوجه أوجلان اليوم رسالة جديدة بهذا الصدد.

وكان أوجلان قد أطلق دعوته عقب ثلاث جولات من الاجتماعات عقدها مع وفد "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party) في سجن جزيرة "إمرالي"، حيث طالب حينها حزب العمال الكوردستاني بحل نفسه وعقد مؤتمر عام لاتخاذ هذا القرار المصيري.

وفي سياق رؤيته للعلاقات التاريخية، أشار أوجلان في دعوته إلى أن العلاقات الكوردية التركية تمتد لآلاف السنين، مؤكداً أن الطرفين وجدا أنفسهما دائماً، ومن أجل البقاء والدفاع عن الذات بوجه القوى الهيمنة، بحاجة ماسة للعيش ضمن تحالف طوعي مشترك.

واستجابةً لهذه الدعوة، عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمراً في يومي 6 و7 أيار/ مايو 2025، ليعلن رسمياً في 12 أيار/ مايو من العام ذاته نتائج المؤتمر وقرار حل الحزب بشكل نهائي.

وفي إطار إثبات حسن النية ودعم عملية السلام، بدأ التنظيم عملية نزع السلاح في تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث قام 30 عضواً من الحزب بحرق أسلحتهم في "كهف جاسنة" التابع لمنطقة "سورداش"، كخطوة رمزية لإنهاء العمل المسلح.

وتترقب الأوساط السياسية اليوم الرسالة الجديدة التي سيوجهها أوجلان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لدعوته، لما قد تحمله من مؤشرات حول المرحلة المقبلة.