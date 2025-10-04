تصويت مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في إنهاء الشلل الحكومي

منذ 46 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- سيستمر الشلل الحكومي في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير اقتراح الميزانية الذي قدمه الجمهوريون الجمعة.

وقد توقّف تمويل الوكالات الفدرالية منذ الأربعاء، مع تقويض مجموعة واسعة من الخدمات العامة، نتيجة الجمود المخيّم على النقاشات في الكونغرس.

ولا ينوي أعضاء مجلس الشيوخ عقد جلسات خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن المقترح الذي طرح الجمعة كان بمثابة فرصة أخيرة هذا الأسبوع للخروج من أزمة يخشى خبراء أن تستمر لفترة طويلة.

وقبل جلسة التصويت في مجلس الشيوخ، علّقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صدور تقرير بارز بشأن سوق العمل، في خطوة تضفي مزيدا من الضبابية على حالة أكبر اقتصاد في العالم.

وهذا التقرير هو أحدث منشور اقتصادي يؤجَّل صدوره هذا الأسبوع، ما يحرم المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال من مؤشّرات أساسية تستخدم في صنع القرارات.

ويتمحور شدّ الحبال الجاري في الكونغرس حول مطالبة الديموقراطيين بتمديد العمل بمخصّصات رعاية صحية على وشك أن تنتهي صلاحيتها، ويكبد توقفها ملايين الأميركيين المحدودي الدخل تكاليف عالية.

ولم يعرب الجمهوريون عن أيّ نيّة لحل هذه المسألة. وهم يسيطرون على المجلس التشريعي والبيت الأبيض لكنهم يحتاجون إلى أصوات الديموقراطيين لقوانين التمويل الحكومي.

ويحاول الديموقراطيون الضغط عليهم من خلال رفض مساعدتهم في مسألة التمويل الحكومي.

- ضغوط ووعيد -

ومن المرتقب أن يعدّ الديموقراطيون في مجلس الشيوخ استراتيجية للأسبوع الثاني من الإغلاق الحكومي خلال مأدبة غداء خاصة قبيل جلسة التصويت، في حين يعقد الجمهوريون اجتماعا عبر الهاتف السبت.

وفيما يدخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني، من المرتقب أن يصبح حوالى 750 ألف موظّف حكومي في مجموعة واسعة من الوكالات في بطالة تقنية، على أن يتلقّوا رواتبهم بعد انتهاء حالة الشلل على الصعيد الفدرالي.

ويخيّم على الجهود المبذولة للتوصّل إلى اتفاق تهديد دونالد ترامب بتحويل هذه الإجازات التقنية إلى إقالات دائمة وقطع التمويل والمنافع فيما يزيد من ضغوطه على الديموقراطيين.

ومع توقع صدور إعلان عن تسريحات جماعية في أيّ لحظة، يعتزم راسل فو مدير مكتب الإدارة والميزانية (أو ام بي) في البيت الأبيض تقديم إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خلال غدائهم الأسبوعي الأربعاء المقبل.

وكان مجلس النواب في إجازة طوال الأسبوع وقد اجتمع رئيسه مايك جونسون بترامب مرّات عدّة قبل عودته لمناقشة خطط التسريح الجماعي، بحسب "بوليتيكو".

ويبدو أن الديموقراطيين هم الذين يكسبون الحرب الإعلامية وقد أظهرت أغلبية استطلاعات الرأي أنهم أقل عرضة للوم على هذه الأزمة من الجمهوريين.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال مؤتمر صحافي الخميس إن تألّب الرأي العام على ترامب سوف يدفع الجمهوريين إلى طاولة المفاوضات بشأن المطالب الخاصة بالرعاية الصحية.

وصرّح أن "الشعب الأميركي يتابع الوضع عن كثب وهو يعرف أن دونالد ترامب والجمهوريين هم الذين شلّوا الحكومة".

AFP