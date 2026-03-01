ترامب: القيادة الإيرانية الجديدة تطلب الحوار غداة مقتل خامنئي في ضربات أميركية

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بعد يوم واحد من شن الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأقحمت المنطقة في أتون الحرب، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب صباح اليوم أن القيادة الجديدة في طهران طلبت التواصل معه، مؤكداً اعتزامه المضي قدماً في ذلك.

وفي اتصال هاتفي أجري معه من منتجع "مارالاغو" قبيل الساعة 9:30 صباحاً، قال ترامب: "إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على ذلك، لذا سأجري محادثات معهم. كان ينبغي عليهم القيام بذلك في وقت مبكر، وتقديم ما كان عملياً وسهلاً منذ زمن، لكنهم انتظروا طويلاً".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الاجتماع سيُعقد اليوم أو غداً، أجاب ترامب: "لا أستطيع إخباركم بذلك". وأشار الرئيس الأميركي إلى أن عدداً من المسؤولين الإيرانيين الذين شاركوا في مفاوضات الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة، قائلاً: "لقد رحل معظم هؤلاء الأشخاص. بعض من كنا نتعامل معهم غادروا الحياة، لأن الضربة كانت كبيرة.. لقد كانت ضربة قاصمة".

واختتم ترامب حديثه بالإشارة إلى ضياع فرص سابقة للحل، قائلاً: "كان ينبغي عليهم فعل ذلك في وقت سابق يا مايكل. كان بإمكانهم إبرام اتفاق، لكنهم تذاكوا (ناوروا) أكثر من اللازم".



المصدر: مجلة The Atlantic الامریکیة