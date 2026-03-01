إمارات تعلن سحب سفيرها وإغلاق سفارتها في إيران إثر الهجمات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) -أعلنت الإمارات الأحد إغلاق سفارتها في إيران وسحب سفيرها من طهران، بعدما شنت الأخيرة سلسلة هجمات على الإمارات في إطار ردها على هجمات أميركية إسرائيلية أدت الى مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان "أعلنت دولة الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة، والتي تعد هجمات عدوانية طالت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية وعرضت مدنيين عزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول".





المصدر: فرانس برس