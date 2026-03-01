بيان صادر عن وزارة شؤون الپشمركة في حكومة إقليم كوردستان

منذ ساعة

نشرت قناة "الأولى العراقية" خبراً يزعم قيام قوات الپشمركة بقصف مقر اللواء (50) التابع للحشد الشعبي في محافظة نينوى.

إننا في وزارة الپشمركة، وإذ ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً، نؤكد أنه عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة. إن قوات الپشمركة، في ظل الظروف الراهنة، تواصل أداء مهامها جنباً إلى جنب مع سائر القوات الأمنية العراقية لحماية أمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان، ولم تشارك بأي شكل من الأشكال في عملية من هذا القبيل.

كما تؤكد وزارة الپشمركة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة قناة "الأولى العراقية" جراء نشر هذا الخبر المضلل، الذي يسعى لإثارة الفتنة وتقويض السلم المجتمعي والسياسي بين مكونات الشعب العراقي.

وزارة الپشمركة

الأحد، 1 آذار 2026