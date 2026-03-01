إسرائيل تعلن استهداف مقار عسكرية في طهران وتتوعد بتوسيع عملياتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24) - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة وتحكم ومنشآت عسكرية في عدة مناطق بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الجيش، شملت الأهداف عشرات المقار القتالية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مكاتب استخباراتية ومنشآت تابعة لسلاح الجو والأمن الداخلي. وأشار البيان إلى أن هذه الغارات استهدفت قدرات القيادة والتحكم، لافتاً إلى وقوع ضحايا في صفوف العسكريين داخل تلك المقار المركزية.

وفي سياق متصل، أوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاحه الجوي نفذ -ضمن ما وصفها بعملية "زئير الأسد"- أكثر من 30 غارة جوية ركزت على منظومات الصواريخ البالستية وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الجيش، آفي دفرين، في كلمة متلفزة، بأن أكثر من 100 طائرة مقاتلة شاركت في العمليات التي استهدفت مواقع في العاصمة طهران قبل بضع ساعات.

تأتي هذه التطورات الميدانية في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد فيها نية حكومته تكثيف الضربات الجوية في الأيام المقبلة، مشيراً إلى استنفار القوى العسكرية في إطار الحملة الحالية ضد إيران.