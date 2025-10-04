انطلاق المعرض الدولي للكتاب في السليمانية بنسخته السابعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم السبت، 4 أكتوبر 2025، النسخة السابعة للمعرض الدولي للكتاب في مدينة السليمانية، ويستمر حتى الـ 13 أكتوبر.

ويشارك في المعرض أكثر من 250 دار نشر، منها 150 دار نشر دولية و70 دار نشر محلية.

ويعرض المعرض كتباً ومنشورات من أكثر من 15 دولة مختلفة، بما في ذلك آلاف العناوين المتنوعة.

وقال أحد المواطنين المشاركين في المعرض، إن "هذا المعرض، بالمقارنة مع السنوات السابقة، ليس كبيراً جداً، لكنه يتيح للزوار الاطلاع على التفاصيل بدقة، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الزوار في الأيام المقبلة."

وبخصوص رغبات القراء، أشار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى وجود طلب أكبر على الكتب الإنجليزية مقارنة بالكتب الكوردية، على الرغم من جهود دور النشر المحلية لتقديم منتجات أفضل.

ويتضمن البرنامج المخصص للمعرض عدة أنشطة يومية، منها ندوات أدبية وثقافية متنوعة.