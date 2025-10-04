الدفاع المدني يكشف عن أسباب اندلاع الحريق في محطة وقود بأربيل

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد، عن اندلاع حريق في إحدى محطات الوقود في المدينة.

وأكد شاخوان خلال مؤتمر صحفي أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق خلال 35 دقيقة، بمشاركة 11 فرقة، مشيراً إلى إصابة اثنين من عاملي المحطة بجروح طفيفة.

وأوضح أن المحطة كانت تحتوي على بنزين وغاز مسال ومولد كهربائي، وأن السبب الرئيسي للحادث يعود إلى طريقة تفريغ البنزين.

مشيراً إلى أن الوقود كان قريباً من المولد وغاز المسال، ما قد يكون تسبب في نشوب الحريق.

وقال: سنقدم المزيد من التوضيحات بعد انتهاء التحقيق، لكن لدينا شكوك تامة بأن الحادث وقع أثناء تفريغ البنزين.

وأشار سعيد إلى عدم وقوع أي إصابات خطيرة، لكنه أشار إلى حدوث أضرار مادية، حيث احترقت عدة مركبات.

مؤكداً أن تعليمات الدفاع المدني للمحطات واضحة، وأن المحطة لم تلتزم بها رغم التنبيهات المتكررة.

وأكد المتحدث أن ضوابط الدفاع المدني تستند إلى معايير دولية، وتشترط أن تكون محطات الوقود على مسافة لا تقل عن 150 إلى 500 متر عن المنازل.

مشيراً إلى أن الجهة التي منحت الترخيص تتحمل المسؤولية في هذا الشأن.

في غضون ذلك، أوضح سعيد أن حوادث الحريق في أربيل انخفضت هذا العام بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

مشيراً إلى تسجيل 16 حالة حرق في محطات الوقود العام الماضي، مقابل أربع حالات فقط هذا العام.

وأكد أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المحطة المعنية، سواء بالغرامة أو الإغلاق.